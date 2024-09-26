За последний год уже несколько раз родители приводили в ОДКБ детей с ожогом сетчатки глаза. Об этом рассказали в пресс-службе больницы. Во время беседы с врачом дети поясняли, что играли с

За последний год уже несколько раз родители приводили в ОДКБ детей с ожогом сетчатки глаза. Об этом рассказали в пресс-службе больницы. Во время беседы с врачом дети поясняли, что играли с лазерной указкой и смотрели на луч. Снижение зрения после таких игр необратимо. Поскольку жертв лазерной указки уже достаточно, медики предупреждают: при покупке ребенку лазерной