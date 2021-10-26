Любите ли вы пускать плоские камушки по воде? Такую игру называют блинчики или, иногда лягушки....

Любите ли вы пускать плоские камушки по воде? Такую игру называют "блинчики" или, иногда "лягушки". Кстати, такой вид спорта тоже есть. В Книге рекордов Гиннеса - максимальный результат 88 "блинчиков". Выпускник мстёрского художественного училища Матвей Корочкин создал в северной столице необычный арт-объект "Лягушка". На берегу Большого пруда он установил ящик для плоской гальки и загрузил в него 85 килограммов камней с Черного моря. Теперь каждый желающий может "запустить лягушку" - гальки должно хватить надолго.