В августе 2020 года женщина, прибыв из Турции, в течение трех дней не разместила информацию о результате лабораторного исследования.

Камешковский районный суд вынес постановление о штрафе для местной жительницы, которая вернулась из Турции и не стала сдавать анализ на Covid-19.В августе 2020 года женщина, прибыв из Турции, в течение трех дней не разместила информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР.Ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 15000 рублей.