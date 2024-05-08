Во вторник, 7 мая, в Александровском районе случилось ДТП, в котором пострадали 5 человек.

Во вторник, 7 мая, в Александровском районе случилось ДТП, в котором пострадали 5 человек. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на пресс-службу УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл на автотрассе «Александров-Балакирево». Правоохранители предварительно установили, что «Лада», за рулём которой сидел 21-летний мужчина, столкнулась с УАЗом.В результате аварии 5 граждан получили различные травмы. Двух пассажирок УАЗа пришлось госпитализировать.Эксперты выясняют подробности и причины ДТП.