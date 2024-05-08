Правоохранители требуют обеспечить жительницу Петушинского района бесплатными лекарствами.

Правоохранители требуют обеспечить жительницу Петушинского района бесплатными лекарствами. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Пенсионерка является инвалидом третьей группы. Врачи рекомендовали ей принимать препарат, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших. Данное лекарство женщина вправе получать бесплатно, однако долгое время даму им не обеспечивали.«При таких обстоятельствах прокурором Петушинского района направлено в суд исковое заявление к Министерству здравоохранения Владимирской области, ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница» об обязании обеспечить пациентку необходимыми лекарственными препаратами, а также о компенсации морального вреда в связи с несвоевременным обеспечением», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.