Смотрите Вести в 9.00: онлайн сервис медицинских услуг стал доступнее
Онлайн-медицина
- Когда...
Смотрите "Вести" в 9.00: онлайн сервис медицинских услуг стал доступнее
Онлайн-медицина
- Когда тонометр привязан к смартфону. Регион присоединился к проекту по дистанционному мониторингу здоровья.
Концерт под окном
- Для него это - главный праздник в жизни. Школьники, сотрудники МВД, интеллигенция - поздравили 97-летнего ветерана Бориса Николаевича Павлова.
Юбилей маэстро
- И... бенефис Анатолия Антонова. "Сборная" владимирского русского оркестра поздравила своего "тренера" с 80-летием.