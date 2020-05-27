Злоумышленник похитил имущество на сумму более 200 тысяч рублей.

9 мая текущего года в дежурную часть ОМВД России по Суздальскому району поступило сообщение о краже, совершенной из парикмахерской в одном из сел района. Злоумышленник, разбив окно, проник в помещение, откуда похитил парикмахерские и маникюрные приборы, инструменты и материалы, а также электрический чайник, обогреватели и радиоприемник. Ущерб, причиненный собственнику, составил более 200 тысяч рублей.Полицейские провели комплекс оперативных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения, установили приметы предполагаемого злоумышленника, опросили возможных свидетелей, в результате которых установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый житель Москвы. Выяснилось, что в Суздаль он приезжал в гости к девушке. Молодого человека сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Суздальскому району задержали на территории столичного региона.Фигурант дал признательные показания. Похищенное имущество, спрятанное подозреваемым в тайнике недалеко от места совершения преступления, полицейские изъяли.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Суздальскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, - «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.