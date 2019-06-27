Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.Как передает ТАСС, об этом мировое сообщество проинформировало министерство иностранных дел РФ.Отмечается, что уголовный процесс над 24 украинскими военными моряками – продолжается и Киев имеет возможности для их освобождения, которые заложены в рамках российского уголовно-процессуального законодательства.Подчеркивается, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, не подходят к данному инциденту, тем более, что трибунал сообщил, что не предопределяет решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства, "и российская сторона намерена продолжить оспаривать ее наличие".МИД РФ считает, что Украина спекулирует на судьбе своих моряков и именно в этом и состояла главная цель организованной в ноябре 2018 года провокации, осуществленной предыдущим руководством страны.В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook обвинил Москву в политической игре, цель которой "признать право России наказывать наших военных моряков по своему усмотрению".