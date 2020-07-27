Исследованию были подвергнуты несколько десятков различных веществ на основе хлора, спирта, а также на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов.

Исследованию были подвергнуты несколько десятков различных веществ на основе хлора, спирта, а также на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов.Специалисты Роспотребнадзора утверждают, что все эти дезинфектанты быстро и эффективно убивают вирус. Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфектанты: в течение нескольких десятков секунд полностью обеззараживают поверхность. Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут.