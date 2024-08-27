«С досадой говорю, что проект второго моста через Клязьму может попасть в разряд нереализуемых», – сообщил губернатор Александр Авдеев журналистам на сегодняшней пресс-конференции. По

«С досадой говорю, что проект второго моста через Клязьму может попасть в разряд нереализуемых», – сообщил губернатор Александр Авдеев журналистам на сегодняшней пресс-конференции. По предварительным подсчетам, строительство второго моста через Клязьму обойдется в 35 миллиардов рублей. Губернатор привел в сравнение стоимость вантового моста через Оку на М-12 в Муроме – 13 миллиардов рублей. Также Александр