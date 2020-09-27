В России одобрили план повышения тарифов на электроэнергию с лета следующего года.
В России одобрили план повышения тарифов на электроэнергию с лета следующего года. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает Интерфакс со ссылкой на опубликованный Минэкономразвития
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прогноз на 2021-2023 годы.
Из документа следует, что рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране в период 2020—2023 годов составит не более 3% ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам.
Однако, с тарифами для населения все обстоит несколько иначе. С июля 2021 года граждане столкнутся с ростом тарифов на электроэнергию на 5 процентов, а на газ — на 3 процента. Также с января следующего года на 3, 7 процента вырастут тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки.
(Фото:
Pixabay)
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