В целом по региону наметился спад заболеваемости ковидом.

Во Владимирской области снижается уровень заболеваемости коронавирусом, то есть количество выздоровевших превышает число заражающихся. Об этом сообщила пресс-секретарь Роспотребнадзора Марина Колтунова.«Наибольшие показатели по заболеваемости приходятся на жителей от 50 до 64 лет - 33,1 %, а также на граждан от 30 до 49 лет - 33,6 %. Меньший показатель у пенсионеров от 65 и старше - 20,2 % и от 18 до 29 лет - 7,7 %», - уточнили в Роспотребнадзоре.В ведомстве добавили, что Россия входит в число трёх стран мира, которые лидируют по количеству тестирований на ковид.