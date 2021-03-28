Помощь предусмотрена в рамках мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Помощь предусмотрена в рамках мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также госпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области».Получить преференции и льготы могут предприниматели, чья работа направлена на обеспечение занятости и поддержку инвалидов, пожилых и лиц в трудной жизненной ситуации; на улучшение условий жизнедеятельности граждан и на расширение возможностей граждан по обеспечению своих основных жизненных потребностей.Национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрены гранты субъектам малого и среднего предпринимательства, включённым в реестр социальных предпринимателей.Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области», ответственным исполнителем которой является Департамент предпринимательства, в регионе для социальных предприятий доступна финансовая (предоставление микрозаймов, поручительств при недостаточности залогового обеспечения, предоставление льготных лизинговых услуг), имущественная, информационная и консультационная поддержка.В Департаменте предпринимательства рассказали о ряде социальных предпринимателей региона, получивших поддержку в рамках нацпроекта. Так, одна из гороховецких организаций, получившая в 2020 году статус «социальное предприятие» по категории «субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие занятость лиц, отнесённых к категориям социально уязвимых граждан» (50 процентов работников предприятия − пенсионеры) получило поддержку в виде субсидии в сумме свыше 1 млн рублей на возмещение фактических затрат, связанных с приобретением оборудования. В результате оказанной поддержки на предприятии создано новое рабочее место, а ассортимент готовой продукции расширен с 25 до 34 видов.Субсидию в размере более 500 тыс. рублей получил индивидуальный предприниматель из Кольчугино, получивший в 2020 году статус «социальное предприятие» по категории «субъект малого и среднего предпринимательства осуществляющий деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества в целом». Он руководит спортивным клубом традиционного и спортивного каратэ, тренирует детей, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Средства субсидии направлены на улучшение материально-технической базы: приобретены инвентарь для кроссфита и фитнеса, инвентарь и экипировка для каратэ, парадные спортивные костюмы, а также шевроны.Субсидию в сумме более 700 тыс. рублей получило предприятие из Вязников, получившее статус «социальное предприятие» по категории «субъект малого и среднего предпринимательства обеспечивающий занятость лиц, отнесенных к категории социально уязвимых» на возмещение фактических затрат, связанных с приобретением оборудования. Приобретение этого оборудования позволило увеличить объём производства продукции на 30 процентов, за счёт чего выручка по сравнению с 2019 годом выросла в два раза, а вместо одного планируемого рабочего места было создано три.В Департаменте предпринимательства сообщили: ФНС России уже внесло в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства сведения о наличии статуса социального предприятия у 18 юридических лиц и 18 индивидуальных предпринимателей Владимирской области.Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области