Рыбакам на Содышке разъяснили меры безопасности на тающем льду.

Рыбакам на Содышке разъяснили меры безопасности на тающем льду. Об этом сообщила ГУ МЧС России по Владимирской области.Также сотрудники ГИМС раздали любителям подлёдного лова памятки с рекомендациями.В ведомстве отмечают, что на текущий момент толщина льда на реках 33-го региона составляет от 23 до 59 см. Однако при плюсовой температуре прочность льда стремительно падает.«Предусмотрена административная ответственность за нахождение людей на льду в период его таяния в виде штрафа в размере от 800 рублей до 4 тысяч рублей», - подчёркивается в сообщении пресс-службы ведомства.