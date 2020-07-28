Автомобильная промышленность, строительный бизнес и многое другое – всего около 30 предприятий с общегодовой выручкой примерно в 7 миллиардов рублей. Ставровский индустриальный парк

Автомобильная промышленность, строительный бизнес и многое другое – всего около 30 предприятий с общегодовой выручкой примерно в 7 миллиардов рублей. Ставровский индустриальный парк посетил первый заместитель губернатора области по промышленности, экономике и сельскому хозяйству. Александр Ремига осмотрел производственные площадки. Среди которых – и предприятие по производству нагревательных элементов. Они используются в медицине, железнодорожной и космической