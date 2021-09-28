Сегодня в час дня в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

Сегодня в час дня в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании автомобиля на трассе Владимир-Муром-Арзамас в Судогодском районе.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение кабины грузового автомобиля. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться, и оперативно ликвидировали пожар на площади 6 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области информирует, что к ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 7 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru