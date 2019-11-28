Губернатор поручил оказать семье максимальную поддержку

В Костромской области для многодетной семьи, оставшейся без жилья в результате пожара, построят новый дом. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников.Напомним, частный жилой дом семьи с 6 детьми в деревне Калинино сгорел 20 ноября. Благодаря своевременным действиям отца, никто из детей не пострадал. Сам мужчина с небольшими ожогами был доставлен в больницу.Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил оказать семье всесторонюю поддержку, как можно скорее решить вопрос с жильём. Их уже обеспечивают одеждой, продуктами и помогают в оформлении документов.«Нам надо найти возможности, средства, силы для того, чтобы не просто деньги собрать. Это сельская местность, там деньгами не всегда все решишь. Надо решить вопрос так, чтобы у семьи был свой дом, чтобы семья могла продолжать воспитывать шесть детей без проблем», - добавил губернатор.Секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Анохин заверил, что для строительства будут мобилизованы все силы партийцев.