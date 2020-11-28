Вдобавок, он выплатит пострадавшему компенсацию - 700 000 рублей.

В Петушках суд признал 29-летнего мужчину виновным в покушении на убийство велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.15 сентября житель города взял топор и пошёл к сестре, чтобы помочь ей с домашними делами. По пути он встретил мужчину, который ехал на велосипеде на рыбалку. Внезапно он начал угрожать рыбаку, после чего избил топором. Думая, что от полученных ран потерпевший умрёт потенциальный убийца скрылся с места происшествия.Однако поспевшая бригада скорой помощи спасла жизнь 59-летнего пострадавшего. Нападавшего отправили под суд. Девять лет жизни он проведёт в тюрьме, а также выплатит велосипедисту компенсацию – 700 000 рублей.