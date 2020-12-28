В этом году эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы, но любимый сказочный персонаж не оставил ребят без поздравления.

Традиционно в преддверии новогодних праздников МВД России инициирует акцию «Полицейский Дед Мороз». В этом году эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы, но любимый сказочный персонаж не оставил ребят без поздравления.Во Владимирской области Полицейский Дед Мороз решил поздравить всех дистанционно и вместе с сотрудниками полиции записал специальное видеообращение для мальчишек и девчонок, которые с нетерпением ждут самый волшебный, самый яркий праздник – Новый год.Посылая горячий онлайн привет, Дедушка Мороз рассказал, что наблюдал за ребятами весь год и рад тому, что правилам личной безопасности, о которых регулярно напоминают сотрудники полиции и родители, мальчишки и девчонки следуют практически всегда: соблюдают правила дорожного движения, не разговаривают с незнакомцами, аккуратны при общении в Интернете и всегда сообщают родным, где находятся.Также Полицейский Дед Мороз отметил, какие творческие ребята живут во Владимирской области. Подтверждение этому - замечательные игрушки, представленные на конкурс «Полицейский Дядя Степа» и красочные рисунки конкурса «Мои родители работают в полиции». Дедушка пообещал, что заслуженные подарки победителям региональных этапов конкурсов обязательно будут вручены в наступающем году.Полицейский Дед Мороз пожелал ребятам отличного настроения, здоровья, исполнения желаний и безопасных зимних каникул.Поздравление Полицейского Деда Мороза уже получили юные жители Петушинского района. Мальчишки и девчонки разного возраста с улыбкой слушали новогодние пожелания и пообещали в наступающем году следовать наставлениям Деда Мороза и полицейских.В ближайшие дни видеопоздравление Полицейского Деда Мороза увидят ребята во всех районах Владимирской области.(Фото: Пресс-служба УМВД России по Владимирской области)