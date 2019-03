В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В Эдмонтоне состоялась встреча между местными Ойлерз и Даллас Старз. Гости взяли верх над хозяевами льда по буллитам. Итоговый счет – 3:2 в пользу звезд.

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В Эдмонтоне состоялась встреча между местными "Ойлерз" и "Даллас Старз". Гости взяли верх над хозяевами льда по буллитам. Итоговый счет – 3:2 в пользу "звезд".В составе победителей одну из шайб забросил Александр Радулов. Этот гол стал для российского нападающего 26-м в нынешнем сезоне. Вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил в этой встрече 40 бросков по своим воротам.Standing up, sitting down...Rads will celly anytime, anywhere. #GoStars pic.twitter.com/bPEszqquqL— Dallas Stars (@DallasStars) 29 марта 2019 г.В другом матче дня "Сан-Хосе Шаркс" на своем льду уступил "Чикаго Блэкхоукс" со счетом 4:5. У гостей результативной передачей отметился Артем Анисимов.