И пытался обжаловать свой приговор в Областном суде.

И пытался обжаловать свой приговор в Областном суде.Ранее приговором Октябрьского районного суда Владимира М. Аксенов был М.А. признан виновным в присвоении и растрате чужого имущества, вверенного ему - с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. И был приговорен на срок 3 года общего режима.Он в период с февраля 2015 года по март 2016 года похитил средства на общую сумму 2 888 686,70 руб., поступившие от граждан в качестве полной или частичной предварительной оплаты мебели. Деньги он изъял из кассы и, вопреки условиям договора купли-продажи, присвоил себе, распорядившись ими по своему усмотрению. А также расходовал на выполнение ранее полученных заказов, осуществлял налоговые отчисления, перечислял на расчетные счета подконтрольных ему фирм, с целью осуществления коммерческой деятельности, сообщила пресс-служба облсуда..Подсудимый вину не признал. Считал, что его действия не содержат признаков хищения чужого имущества путем присвоения и растраты, а являются предметом исключительно гражданско-правового регулирования. Это суд признал несостоятельным.Реагируя на апелляционные жалобы Аксенова Судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда не установила существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства при производстве по уголовному делу. Но приговор суда первой инстанции был изменен по иным основаниям.Дополнительно признав смягчающим обстоятельством добровольное частичное возмещение вреда ряду потерпевших по делу, судебная коллегия смягчила назначенное осужденному вдвое - до 1 года 6 месяцев лишения свободы.