Об этом сообщили представители региональной прокуратуры в телеграм-канале.

В Вязниках встало строительство нового культурного объекта за 157 миллионов рублей. Об этом сообщили представители региональной прокуратуры в телеграм-канале.Сотрудниками надзорного ведомства уже принимаются меры по факту ненадлежащего выполнения работ. Прокуроры пишут, что здание, которое строится в рамках национального проекта «Культура», подрядчик начал возводить ровно год назад. По контракту окончание работ должно быть 1 июля этого года. Но на данный момент объект готов только на 39%, а по актам выполненных работ и того меньше – 15%.Сейчас на стройке трудятся 15 человек и три единицы техники. Рабочие успели лишь подготовить землю, устроить фундамент и конструкции нулевого цикла. По информации прокуратуры, от графика подрядчик отстал порядочно, в связи с чем у него все шансы просрочить контракт. В качестве предупреждения ему и главе администрации города внесено представление.