Во Владимирской областной филармонии пройдёт фестиваль Баян-33 20 марта 2024 года во...

Во Владимирской областной филармонии пройдёт фестиваль "Баян-33"20 марта 2024 года во Владимирской областной филармонии пройдёт традиционный фестиваль "Баян-33" с участием Владимирского русского оркестра под управлением Анатолия Антонова.В этом году он посвящен композитору Дмитрию Захарову. Мастера не стало в 2021-ом. Какую программу готовят артисты, - расскажет Александр Сыпченко.Последние приготовления владимирского русского оркестра к фестивалю Баян-33. Артисты готовы продемонстрировать своё мастерство публике. Артисты уверены: памятная программа, посвященная 65-летию со дня рождения композитора Дмитрия Захарова, - произведет фурор.В концерте примут участие его ученики, друзья и коллеги.Иван Фадеев, баянист Владимирского Русского оркестра:- Технически очень не простые у Дмитрия Анатольевича произведения. Самое сложное, наверное, даже не технически, а глубина души, - то, что он закладывал очень сложно передать, но мы постараемся это сделать.Баян по праву занимает почетное место в больших концертных залах. Для него написаны концерты и симфонии, сонаты и партиты и другие произведения крупных форм, - говорит солист владимирского русского оркестра Александр Шапошников.Программу фестиваля Баян-33 артисты готовили несколько месяцев. Прозвучит музыка Дмитрия Захарова, написанная для баяна, оркестра, ансамблей.Александр Шапошников, артист Владимирского Русского оркестра (баян):- Будут и сольные произведения для баяна, будут его транскрипции, переложения. Будут его произведения для оркестра. Также будут произведения других авторов, которые он инструментовал для оркестра русских народных инструментов.Бессменный художественный руководитель оркестра и его главный дирижёр, - Заслуженный деятель искусств России Анатолий Антонов уверен: в искусстве, прежде чем уникальный талант оценят по достоинству, должно пройти время.Анатолий Антонов, художественный руководитель, главный дирижер Владимирского Русского оркестра:- Известный среди музыкантов, среди народников, так что будем пропагандировать. Может быть, он нас наверху услышит, с низким поклоном ему и с большим уважением.Фестиваль Баян-33 - не просто уникальная возможность услышать современные российские и мировые достижения в области баянного искусства в исполнении музыкантов-профессионалов, - говорит маэстро Анатолий Антонов. Прежде всего, - это концерт-напоминание о настоящем друге.Александр Сыпченко, Андрей Синягин "Вести-Владимир".