На сферу образования из бюджета выделено 600 млн рублей.

В рамках развития образования во Владимирской области будет выделено около 600 миллионов рублей. Об этом объявил губернатор Александр Авдеев на брифинге 26 февраля. Часть средств будет направлена на ремонт школ, закупку оборудования и организацию мероприятий для детей.Так, в Малышевской средней школе в Селивановском районе планируется провести ремонт крыши и системы отопления. 150 миллионов рублей из общей суммы будет выделено на строительство второго учебного корпуса Владимирского филиала ПИМУ.