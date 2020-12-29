Подорожают услуги двух из трех регоператоров. И у одного - тариф будет снижен.

Подорожают услуги двух из трех регоператоров. И у одного - тариф будет снижен.Причина подорожания - в том, что для мусорных операторов заранее была предусмотрена индексация выручки."Для всех региональных операторов на второй и последующие годы действия соглашения предусмотрена индексация собственной необходимой валовой выручки (включающая в себя расходы по транспортированию ТКО и на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО) с учетом индекса потребительских цен" - сообщил департамент цен и тарифов.На величину, установленную в Прогнозе социально-экономического развития на 2021 год в размере 3,6%.Таким образом, для ООО «Хартия» (зона деятельности № 1 на территории Владимирской области: Александровский, Кольчугинский, Киржачский, Петушинский, Собинский, Юрьев-Польский районы) установлен предельный единый тариф:- с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года в размере 415,72 руб. за 1 куб. м. и 498,86 руб. за 1 куб. м. Рост к декабрю 2020 года отсутствует;- с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 438,16 руб. за 1 куб. м и 525,79 руб. за 1 куб. м с ростом к декабрю 2020 на 5,4%.Основными причинами роста здесь послужило увеличение тарифа на захоронение ТКО ООО «Экоресурс» на 15,6%и на обработку ТКОООО «Бригантина плюс» в 2 раза, отмечено в релизе департамента.В свою очередь, для ООО «Биотехнологии» (зона деятельности № 2 на территории Владимирской области: г. Владимир, г. Ковров и г. ЗАТО Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы) установлен предельный единый тарифс 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 510,97 руб. за 1 куб. м со снижением к декабрю 2019 года на 8%;Основными причинами снижения послужило падение тарифа на захоронение ТКО ООО «СпецТехАвто» и исключение из необходимой валовой выручки предприятия на 2021 год расходов на обработку твердых коммунальных отходов, в связи с отменой тарифа ООО «Мусороперегрузочная станция».Для ООО «Эко-транс» (зона деятельности № 3 на территории Владимирской области: о. Муром, г. Гусь-Хрустальный и Муромский, Меленковский, Гусь-Хрустальный, Селивановский районы) установлен предельный единый тариф:- с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года в размере 586,68 руб. за 1 куб. м. Рост к декабрю 2020 года отсутствует;- с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 611,89 руб. за 1 куб. м с ростом к декабрю 2020 на 4,3%.Причиной роста тарифа с 01.07.2020 послужила корректировка расходов на транспортирование отходов в связи с изменением среднего расстояния транспортирования на территории Меленковского района. Полигон для размещения отходов, обслуживаемый ООО «Дорожник», закрыт и отходы определены для размещения на Муромскую городскую свалку ТБО и промотходов.