Цена акций американского производителя электрокаров Tesla поднялась выше 1000 долларов после того, как генеральный директор Илон Маск заявил о том, что компании удастся избежать убытков во втором квартале.

Цена акций американского производителя электрокаров Tesla поднялась выше 1000 долларов после того, как генеральный директор Илон Маск заявил о том, что компании удастся избежать убытков во втором квартале.Акции Tesla выросли на 5,2% в понедельник и закрылись на отметке $1,009,35. Акции взлетели на 141% в этом году, обеспечив компании Илона Маска рыночную капитализацию на уровне (или даже выше) известных автопроизводителей вроде Toyota Motor.Илон Маск регулярно рассылает в конце квартала письма сотрудникам, правда ожидания амбициозного гендиректора не всегда совпадают с реальностью. Ранее компания сообщила о рекордных 97 000 поставках машин за три месяца с окончанием в сентябре, не достигнув отметки в 100 000, которую Маск анонсировал в имейле сотрудникам несколькими днями ранее.Если прогнозы Маска на этот раз сбудутся, автопроизводитель может претендовать на включение в индекс S&P 500. Чтобы получить право на включение в индекс, компания должна ежеквартально отчитываться о положительной прибыли в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета.Впрочем, аналитики пока прогнозируют убыток в 2 доллара на акцию по GAAP. Если поставки автомобилей превзойдут ожидания, рентабельность станет менее важной метрикой, пишет аналитик Credit Suisse Дэн Леви в своем отчете в понедельник.Компания имеет шансы сработать лучше ожиданий, сократив расходы, увеличив продажи регуляторных "зеленых" кредитов и нарастив выручку от автоматизированных систем вождения.