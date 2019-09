Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обвинил американские СМИ в слепоте при освещении дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обвинил американские СМИ в "слепоте" при освещении дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.Он написал на своей странице в Twitter, что СМИ США слепо ссылаются на коррумпированного украинского прокурора, который закрыл уголовное дело против Байденов и подчеркнул, что необходимо пользоваться собственной головой при анализе ситуации.I can’t believe how blind our media has become.They are blindly using the prosecutor who corruptly dismissed the cases against Biden’s son and his corrupt company. There was no investigation. Where’s the report? Use your common sense for those who haven’t lost it. Analyze it....— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 30 сентября 2019 г.29 сентября в интервью американской газете Los Angeles Times экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал мировую общественность о том, что неоднократно отказывался выполнить просьбу Джулиани о начале расследования против Байденов, пояснив, что тот факт, что Хантер входил в состав руководства работающего на Украине холдинга Burisma, не являлось нарушением закона, а могло быть лишь свидетельством конфликта интересов.Луценко, который находится в настоящее время в Великобритании, сообщил, что у него не было информации для открытия уголовного дела и он мог бы только содействовать расследованию, если бы его начало, например, ФБР США, отмечает ТАСС.Из-за того, что Байден рассматривается многими, как основной соперник Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, телефонная беседа нынешнего главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года, вызвала в США скандал. Трампа заподозрили в том, что в ходе беседы он давил на собеседника, пытаясь заставить официальный Киев начать расследование в отношении Байдена.В ответ Трамп распорядился опубликовать рассекреченную стенограмму своей беседы, отметив, что не давил на Зеленского.