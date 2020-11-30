Победителей назвали в воскресенье вечером в Москве, в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.

Владимирская драма завоевала сразу несколько наградXVIIIмеждународного театрального форума "Золотой витязь". Победителей назвали в воскресенье вечером в Москве, в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Жюри высоко оценило спектакль "Идиот" владимирского академического театра драмы по великому роману Достоевского.Приз "Серебряный витязь" (в большой форме) завоевал режиссёр-постановщик "Идиота" Пётр Орлов. Дипломом международного театрального форума "За пластическое решение спектакля "Идиот"" награждена режиссёр по пластике Евгения Миляева (Владимирский академический областной театр драмы). Диплом "За Лучшую женскую роль" завоевала владимирская актриса Наталья Демидова за исполнение роли Настасьи Филипповны Барашковой. Напомним, жанр "Идиота" (автор пьесы - Владимир Малягин) создатели спектакля определили как "ощущение романа". Премьера состоялась 23 октября. Поскольку Большая сцена владимирской драмы и зрительный зал серьёзно пострадали в июньском пожаре этого года, представлять спектакль пришлось на другой площадке.Отметим, что члены жюри увидели и работу владимирского областного театра кукол. Спектаклю "Богатырь Илья из Мурома" ( автор пьесы Рагим Мусаев, режиссёр-постановщик Марина Протасова) вручён диплом "За участие в 18-ом международном театральном форуме "Золотой витязь"".Мария Платанюк