Мужчина, чтобы избежать семейного конфликта, заявил в полицию о хищении потерянных денежных средств.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).По версии предварительного следствия, 24 сентября прошлого года ковровчанин сообщил в полицию о факте нападения на него в подъезде одного из многоквартирных домов. Мужчина заявил, что злоумышленники ударили его по голове и отобрали 230 тысяч рублей.В соответствии с действующим законодательством он был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о преступлении.По заявлению гражданина сотрудники полиции провели проверку, в ходе которой изложенные факты не нашли подтверждения. Оперативники обратили внимание на противоречивые показания заявителя и установили, что гражданин намеренно ввел полицейских в заблуждение.Обвиняемый пояснил, что потерял указанную сумму денег и таким образом хотел предотвратить конфликтную ситуацию в семье.Свою вину он признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкции указанной статьи предусматривают для винового максимальное наказание в виде лишения свобды на срок до двух лет.