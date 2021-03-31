На территории Владимирской области за прошедшие сутки 31 марта 2021 года лабораторно подтверждено 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 31 марта 2021 года лабораторно подтверждено 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.16 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Киржачском, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Собинском, 4 сл. в Александровском, 3 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в г. Радужный). Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 29 981 случай заболевания (6849 сл. в г. Владимире, 3705 сл. в Гусь-Хрустальном, 3326 сл. о. Муром, 2138 сл. в Ковровском, 1859 сл. в Александровском, 1727 сл. в Петушинском, 1309 сл. в Юрьев-Польском, 1221 сл. в Вязниковском, 1264 сл. в Кольчугинском, 1108 сл. в Суздальском, 972 сл. в Собинском, 831 сл. в Киржачском, 822 сл. в Меленковском, 701 сл. в Гороховецком, 667 сл. в Камешковском, 651 сл. в Селивановском, 454 сл. в Судогодском, 377 сл. в г. Радужном