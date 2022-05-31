Несколько пятен разлитых нефтепродуктов обнаружили в реке Ока под Муромом вечером 30 мая. Сотрудники МЧС уже занимаются очисткой воды, сообщили в ведомстве. Утром 31 мая около места, где были

Несколько пятен разлитых нефтепродуктов обнаружили в реке Ока под Муромом вечером 30 мая. Сотрудники МЧС уже занимаются очисткой воды, сообщили в ведомстве. Утром 31 мая около места, где были замечены пятна, подразделения спасателей установили устройства сбора нефти с поверхности воды. В ведомстве поспешили успокоить, что никаких серьезных последствия нефтепродукты в Оке не понесут. МЧС по