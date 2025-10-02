Сезон цветения однолетников подошёл к концу. Для сохранения эстетического вида общественных пространств в городе отцветшие растения убирают. Завершаются работы по демонтажу подвесных

Сезон цветения однолетников подошёл к концу. Для сохранения эстетического вида общественных пространств в городе отцветшие растения убирают. Завершаются работы по демонтажу подвесных вазонов на центральных улицах. Впереди посадка луковичных растений. В МКУ “Зелёный город” планируют в следующем году расширить посадку многолетников. В областном центре станет больше клёнов, яблонь, кизильника, сирени, спирей, а из цветов –