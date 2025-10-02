Суздальский районный суд сообщает о привлечении к административной ответственности 20-летней студентки института культуры за мелкое хулиганство. 26 сентября девушка гуляла по ночному

Суздальский районный суд сообщает о привлечении к административной ответственности 20-летней студентки института культуры за мелкое хулиганство. 26 сентября девушка гуляла по ночному Суздалю и решила снять видео для своего телеграм-канала. Она забралась на служебный автомобиль, припаркованный у отдела полиции, и станцевала на капоте. Из материала Суздальского районного суда: Своими действиями виновная выразила явное неуважение к