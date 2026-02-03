Самый мощный удар стихии примут на себя восточные районы области.

Синоптики предупреждают жителей региона о резком похолодании. Завтра, 4 февраля, во Владимирскую область придет аномально холодная погода, которая потребует особой осторожности от водителей и пешеходов.Самый мощный удар стихии примут на себя восточные районы области. Там столбики термометров ночью опустятся до критической отметки −29°С. В остальной части региона будет чуть «теплее»: от −20°С до −25°С ночью и до −17°С в дневные часы.Температурный фон окажется значительно ниже климатической нормы. На трассах сохранится сильная гололедица. Западный ветер со скоростью до 10 м/с усилит ощущение холода.Специалисты МЧС без необходимости не выходить на улицу в пик морозов, а автомобилистов — проверить заряд аккумуляторов и техническое состояние машин перед дальними поездками.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .