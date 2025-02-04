Машина в кювете – всмятку. Автомобиль сначала налетел на ограждение, разделяющее полосы, затем его отбросило в боковую ограду, а потом – в столб и в кювет. В результате ДТП скончались

Машина в кювете – всмятку. Автомобиль сначала налетел на ограждение, разделяющее полосы, затем его отбросило в боковую ограду, а потом – в столб и в кювет. В результате ДТП скончались все, кто был в салоне. Как сообщили в УМВД области, авария произошла в 00:20 4 января на 131 км скоростной трассы М-12 «Восток» в Петушинском