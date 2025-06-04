Бывший губернатор Владимирской области, а ныне депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин объявлен в розыск украинскими силовыми структурами. Основанием стало его участие в голосовании за

Бывший губернатор Владимирской области, а ныне депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин объявлен в розыск украинскими силовыми структурами. Основанием стало его участие в голосовании за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик в 2022 году, сообщили украинские СМИ. По версии украинской стороны, голос Сипягина в поддержку соглашений о независимости ДНР и ЛНР стал частью действий,