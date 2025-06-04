Признавшийся в трех убийствах пенсионеров серийный маньяк Денис Писчиков получил еще одно наказание. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на 13 лет, а с учетом ранее

Признавшийся в трех убийствах пенсионеров серийный маньяк Денис Писчиков получил еще одно наказание. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на 13 лет, а с учетом ранее вынесенного приговора это – пожизненное заключение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области. Убийства были совершены более 20 лет назад. Ранее «Шестой канал» рассказывал об этих преступлениях.