Об этом сообщили в УМВД по Владимирской области.

За прошедшую неделю 63 жителя Владимирской области стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности более 23 миллионов рублей.В УМВД по Владимирской области сообщают о резком росте преступлений, совершённых с использованием IT-технологий: зафиксировано 63 подобных случаев.В результате циничных обманных звонков и преступных манипуляций, доверчивые граждане лишились не только собственных сбережений, но и крупных сумм, взятых в кредит, оказавшись в крайне тяжёлой финансовой ситуации.По каждому факту мошенничества незамедлительно возбуждены уголовные дела, ведётся активная работа по установлению и задержанию преступников, виновных в этих злодеяниях. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть!