Об этом сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру.

По информации, предоставленной Отделом Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру, серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло 3 июня в 9:05 утра на 17-м километре западного соединения трассы Р-132 «Золотое кольцо» с автодорогой М-7 «Волга», в непосредственной близости от кафе «Карета».Согласно предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля «Ниссан Микро», выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрёстке, проявил грубую невнимательность и не уступил дорогу автомобилю «БМВ», двигавшемуся по главной трассе Р-132.В результате преступной халатности произошло столкновение, последствия которого могли быть гораздо более трагичными. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего для установления полной картины произошедшего и привлечения виновных к ответственности.