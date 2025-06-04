Ново-Ямскую улицу могут продлить до Пекинки, а у Юрьев-Польского шоссе может появиться дублер. Городские власти предлагают жителям обсудить поправки в Генеральный план Владимира. Среди

Ново-Ямскую улицу могут продлить до Пекинки, а у Юрьев-Польского шоссе может появиться дублер. Городские власти предлагают жителям обсудить поправки в Генеральный план Владимира. Среди обсуждаемых предложений – строительство новых дорог в городе. Так, например, проект возможных изменений предлагает соединить Ново-Ямскую улицу с улицей Лакина. Из материалов по обоснованию проекта изменений Генерального плана г. Владимира Протяженность