С 1 августа по 15 сентября открыт прием заявок на соискание региональных премий в области культуры, искусства и литературы. Подать заявку могут как отдельные авторы, так и коллективы до 8

С 1 августа по 15 сентября открыт прием заявок на соискание региональных премий в области культуры, искусства и литературы. Подать заявку могут как отдельные авторы, так и коллективы до 8 человек. Об этом сообщили в Минкульте Владимирской области. Из пресс-релиза облправительства Ежегодно, начиная с 2015 года, присуждаются пять премий в размере 50 тыс. рублей каждая,