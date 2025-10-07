Новый путепровод на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца (А-107) откроется в Пушкинском городском округе в ноябре 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Новый путепровод на пересечении Ярославского шоссе и Московского малого кольца (А-107) откроется в Пушкинском городском округе в ноябре 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Объект строится в рамках реконструкции федеральной трассы М-8 «Холмогоры» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе инспекции строительства отметил значимость проекта.«Ярославка – одна из самых оживленных трасс, поток – более 220 тысяч автомобилей в сутки. Эти 12 км от Пушкино до ЦКАД позволят расшить узкое место»,— заявил глава региона.По словам начальника ФКУ «Центравтомагистраль» Игоря Глазырина, старый путепровод полностью разобран и заменяется новым сооружением с двумя полосами движения в каждом направлении.Работы ведутся на участке с 35 по 47 км Ярославского шоссе. Уже завершено расширение проезжей части на участке с 35 по 40 км, где организовано трёхполосное движение в каждом направлении. К концу 2025 года количество полос увеличат до четырех в каждую сторону.Полное завершение реконструкции 12-километрового участка запланировано на конец 2028 года. Проект включает строительство транспортной развязки у поселка Зеленоградский и реконструкцию подземного перехода между деревней Кощейково и поселком Лесной.В Подмосковье реализуются и другие масштабные дорожные проекты, включая строительство автомагистрали ЮЛА и реконструкцию Каширского шоссе, которые должны быть завершены в 2026 и 2027 годах соответственно.