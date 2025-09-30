В Екатеринбург-ЭКСПО с 30 сентября по 3 октября проходит XII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild.

В Екатеринбург-ЭКСПО с 30 сентября по 3 октября проходит XII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Деловая программа развернется не только в конгресс-центре, но и в павильонах, при этом особое внимание уделят выставочной части.Форум уже отметил свое десятилетие: в 2014 году он начал с программы в 40 мероприятий и 1,2 тыс. участников, но уже тогда на нем присутствовали гости из разных городов России и иностранные делегации. С тех пор программа стала обширнее, география участников форума росла, а их количество выросло в десятки раз — в прошлом году в мероприятиях форума приняли участие 34,7 тыс. человек. Организаторами масштабного форума выступают Минстрой России, правительство Свердловской области, Гильдия строителей Урала и другие. В качестве партнеров выступают крупные застройщики и промышленные предприятия.Главная тема мероприятия в этом году — Архитектура победы. По словам организаторов, в ней заключается призыв к осмыслению роли архитектуры и строительства в преодолении вызовов современности. Как рассказала руководитель рабочей группы по подготовке 100+ Вера Белоус, архитектура перестает быть просто искусством создания красивых зданий — в текущих реалиях на этот процесс влияют усилившиеся климатические изменения, урбанизация и геополитические кризисы. Она должна стать инструментом победы — над хаосом, неравенством и устаревающими подходами. То, как архитектура может стать ответом на глобальные вызовы, участники обсудят на форуме. 100+ TechnoBuild задумывался как площадка развития российских городов, место обсуждения нашего будущего — и мне кажется, он эту задачу с успехом решает,— подчеркнула госпожа Белоус.В этом году площадь выставки составит 40 тыс. кв. м. Суммарно к участию планировалось привлечь около 650 экспонентов из России и других стран. Повторно принимают участие 65% компаний. Более 180 компаний представляют отрасль технологий и материалов, около 50 — отечественный сектор информационных технологий в девелопменте, BIM-проектировании и управлении недвижимостью. Кластер BIM и ПО в этом году вырос. Все это отражает реальные успехи российского бизнеса в достижении технологического суверенитета в авангарде отрасли — цифровых технологиях. Новые материалы, новые идеи и цифровой инструментарий для развития отрасли — это тот каркас, на котором и строится наша “Архитектура победы”,— сообщила Вера Белоус. Традиционно, уже в восьмой раз на 100+ TechnoBuild пройдет российский форум BIM-технологий, в его рамках проведут 15 мероприятий.Особое внимание в этом году уделят дизайну: этот сектор вырастет до 12 корнеров — над интерьерами работали уральские студии и широкий пул поставщиков материалов и мебели. Тема благоустройства будет представлена масштабнее и изменит свой вектор: если раньше на площадке строили парк с живыми деревьями для отдыха, то на этот раз в Екатеринбург-ЭКСПО появятся малые архитектурные формы для активного отдыха, детские и взрослые тренажеры, спорткомплексы, а рядом будет размещена Территория идеального ремонта, где можно оценить качество скрытых работ.На открытой площадке перед павильонами представят свыше 50 единиц строительной техники — ее привозят крупнейшие поставщики. Выставка на улице в рамках форума пройдет во второй раз. Также развитие получит направление тест-драйвов строительной техники, где по предварительной заявке можно будет протестировать образцы российского и иностранного производства.В этом году в деловой программе 100+ TechnoBuild запланировано проведение 220 секций, где участники строительной отрасли смогут выбрать для себя темы широкого спектра — от нововведений в закладке фундаментов до философии современного строительства. На мероприятиях выступят порядка 1 тыс. спикеров. В рамках 100+ TechnoBuild пройдет 13 форумов, которые охватят темы от проектирования до климатехники, международные конференции и круглые столы. Основная часть деловой программы традиционно будет посвящена проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений разной направленности, энергоэффективности и безопасности объектов, экологичному строительству, инновационным материалам и технологиям, цифровому проектированию, планированию и развитию транспортной инфраструктуры городов. Большое внимание уделят вопросам маркетинга в сфере недвижимости, дизайну интерьеров и вопросам развития городской среды. Пленарная сессия состоится в зале пленарных заседаний 1 октября.Программа займет не только залы конгресс-центра, но и залы в павильонах: в частности, в третьем павильоне пройдет новый форум для всех, кто участвует в продажах,— 100+ Недвижимость. Ведущие тренеры и эксперты выступят перед сообществом риелторов — по данным организаторов, выступления будут бесплатными. В рамках этого форума участники обсудят цены на вторичном рынке жилья, арендную и элитную недвижимость, как влияет на сферу искусственный интеллект и другие темы.ИД Коммерсантъ-Урал проведет три своих сессии. В первый день работы форума, 30 сентября, пройдет сессия совместно с ПАО Ростелеком на тему Умная инфраструктура: безопасность, сервисы и комфорт для жителей и бизнеса. В этот же день, но чуть позже, совместно с мэрией и Коллегией адвокатов Регионсервис состоится сессия на тему Инфраструктурные обязательства. Возможности законодательства и перспективы развития. И 1 октября ИД Коммерсантъ-Урал проведет сессию совместно с Группой Самолет на тему Баланс интересов и практические вызовы реализации проектов КРТ, где обсудят одну из самых популярных программ среди девелоперов — программу комплексного развития территорий.Традиционно широкий спектр тем представлен к обсуждению на сессиях Минстроя России и подведомственных институтов. Главгосэкспертиза России объединит профессионалов на панельной дискуссии Инжиниринг в строительстве: от замысла к результату, а управление госэкспертизы по Свердловской области предоставит застройщикам возможность задать вопросы всем поставщикам ресурсов и контролирующим организациям в рамках одной встречи.С 1 по 3 октября будет проходить международный форум конструкторов-строителей и инженеров-расчетчиков Интерконстрой. Ведущие научные институты России поделятся опытом изысканий для сложных условий строительства и реставрации, расскажут о различных типах каркасов зданий, современных покрытиях для интерьерного и экстерьерного дизайна.Для сессий с передовыми российскими и зарубежными архитекторами выделят отдельный зал, а обсуждения пройдут в формате Архитектурного марафона: в его рамках состоится 19 мероприятий. Эксперты обсудят редевелопмент территорий, жилые объекты в исторической среде, концепции городов будущего и другое. В этом треке выступят основоположник параметрического проектирования в Индии, основатель MOFA studio Маниш Гулати, Бхадри и Снихал Сутар из THE gRID Architects, победители и судьи Всемирного фестиваля архитектуры. Также в рамках деловой программы в четвертый раз пройдут форумы дизайнеров интерьера и Комфортная городская среда.От себя искренне рекомендую прийти на встречи с фаундерами агентства Setters Александрой Жарковой и Евгением Давыдовым 30 сентября, а также на пленарную сессию — ее будет модерировать Дмитрий Дибров, поэтому формат мероприятия вас удивит. Также с интересом пойду послушать “Сибирского Конора” Анатолия Надратовского: его выступление будет в рамках сессии по строительству спортивных объектов, а кто может лучше оценить идеи проектировщиков, чем сами спортсмены? — советует Вера Белоус.По традиции на форуме пройдет награждение победителей Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. В этом году премия будет присуждена, помимо традиционных, и по ряду новых номинаций, например Лучший объект монументальной архитектуры.