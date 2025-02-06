Жилье отказались принимать аварийным.

Во Владимире отказались признать аварийным дом 1915 года постройки, находящийся в ужасном состоянии, что лишило жильцов возможности расселения. Пресс-служба федерального ведомства сообщила, что люди продолжают проживать в здании с разрушенными конструкциями, плесенью на стенах и частично обрушенными потолками. Отсутствие отопления и изношенная проводка создают угрозу пожара.Несмотря на обращения жителей в администрацию с просьбой признать дом аварийным, решение не было принято.Сейчас по этому факту ведется уголовное дело, и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин настоял на его скорейшем завершении и направлении в суд. Напомним, ранее мы писали, что