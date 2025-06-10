В 9 случаях обнаружен боррелиоз, в 4 - анаплазмоз.

Во Владимирской области за первую неделю июня зафиксировано 158 случаев укусов клещей, 44 из которых - у детей. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора 9 июня.Лабораторные исследования выявили опасные инфекции у 13 клещей, снятых с людей: в 9 случаях обнаружен боррелиоз, в 4 - анаплазмоз. Случаев заражения энцефалитом не зарегистрировано.Жителям области рекомендуется соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков.