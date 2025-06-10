Во Владимире следователи начали проверку по факту возможного нарушения прав 7-летней девочки-инвалида на медицинское обеспечение. С мая 2025 года ребенку не предоставляют необходимый

Во Владимире следователи начали проверку по факту возможного нарушения прав 7-летней девочки-инвалида на медицинское обеспечение. С мая 2025 года ребенку не предоставляют необходимый препарат, прописанный врачами, сообщили в пресс-службе регионального СледКома. Вместо него семье предлагают аналог, который, по словам матери, может ухудшить состояние дочери и спровоцировать осложнения. Как отмечается в обращении, которое поступило в Информационный