Уже открыты первые смены в 17 городских и загородных площадках.

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин во время очередной региональной недели побывал в Вязниках, где обсудил с главой администрации района Игорем Зининым вопросы оздоровительного и трудового лета школьников. Более двух тысяч вязниковских ребят проведут летние каникулы в местных оздоровительных лагерях. Об этом рассказал Игорь Игошин. Уже открыты первые смены в 17 городских и загородных площадках, включая лагерь «Сосновый бор» с его тремя профильными сменами: спортивно-оздоровительной, социально-педагогической и патриотической.Кроме того, в районе стартовал проект «Трудовое лето», в рамках которого около 500 подростков, объединённых в отряды имени Героев-вязниковцев, заняты благоустройством города и работают на местных предприятиях.«Это станет для молодежи первым трудовым опытом и поможет определиться с будущей профессией», — отметил Игошин в социальной сети.