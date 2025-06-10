Сегодня День медицинского работника, касающийся практически каждого из нас, потому что буквально с первых минут жизни для людей этой гуманнейшей профессии мы остаемся пациентами.

Сегодня День медицинского работника, касающийся практически каждого из нас, потому что буквально с первых минут жизни для людей этой гуманнейшей профессии мы остаемся пациентами. И именно от них в огромной степени зависит, сколько и как мы проведем на свете прекрасное время под названием Жизнь. Фондовое собрание «Слободы... » располагает большим количеством материалов о наших земляках-медиках. Хранителем и исследователем этого архива вплоть до своего трагически-неожиданного и раннего ухода оставалась Ольга Владимировна Сидорова, которая боготворила врачей и много писала о них. Сегодня мы публикуем один из ее материалов в сокращении. Символично, что главной героине повествования в этом году исполнилось 100 лет. Рассказывает О.В.Сидорова, зав отделом музея-заповедника «Александровская слобода»:«... В медицине Надежда Николаевна Морозова (1925-1994), бывший главный врач Александровской городской больницы, проработала около 40 лет, более 15 из них руководителем. Учреждение в то время часто отмечалась за высокие показатели, а Надежду Николаевну знали не только как прекрасного специалиста, но как внимательного и чуткого человека.Огромное влияние на выбор профессии оказали ее родители: отец - Николай Иосифович и мать - Елизавета Михайловна. Семья Морозовых была многодетной. Жили скромно, но дружно, со своим жизненным укладом, в котором превалировали духовные ценности, воспитывалось умение сопереживать и помогать ближнему. Для детей родители были настоящей опорой... В Александрове семья Морозовых поселилась летом 1934 г. Николай Иосифович был направлен на радиозавод главным бухгалтером. Спустя 20 лет, в 1954 г. его назначили главным бухгалтером объединения «Московский электроламповый завод», и семья переехала в Москву.Их старшая дочь Надежда уже жила и работала в Александрове. Чтобы осуществить свою мечту – стать врачом, ей пришлось пройти непростой путь. Надежда училась в разных школах, да и самостоятельную трудовую жизнь она познала, как и многие ее ровесники, очень рано. И только в 1944 г., после возвращения из эвакуации, девушка «на отлично» закончила среднюю школу №8 при станции Александров и поступила в I-й Московский медицинский институт.Как свидетельствует М.Н.Лаптева, ее старшей сестре это было несложно, т.к. она всегда была ответственной и прилежной ученицей. Материалы архива изумляют, с какой скрупулезностью Н.Н. Морозова вела свои записи (в архиве сохранилось несколько школьных и рабочих тетрадей, ее альбомы и блокноты). Из них стало известно, что с юношеских лет Надежда Николаевна увлекалась поэзией Есенина, Тютчева, но А.С.Пушкин был особенно любим. Она собирала всю информацию о поэте, бережно вклеивая в альбом вырезки из газет и журналов, открытки, билеты на спектакли по его произведениям т.д.Когда началась Великая Отечественная война, Надежде было 15 лет. О том, какие чувства... обуревали ее юную душу, рассказывают дневниковые записи девушки: «... Война! Зачем? Почему? Жизнь!.. Ведь все самое прекрасное еще только начиналось. Сколько всего самого дорогого, самого прекрасного отняла война... Сколько погибло дорогих мне людей, прекрасных, любящих и любимых. Сколько же разрушено жизней! Дорогие мои! Родные я плачу!».В архиве имеются несколько блокнотов военного периода, которые вела Надежда: с песнями и романсами, записанными ею собственноручно, изречениями великих мыслителей и писателей разных эпох. А тетради Н.Н. Морозовой с записями лекций и практических занятий просто удивительны. Все настолько понятно, доступно и просто, что хоть сейчас изучай по ним необходимые науки. Она замечательно рисовала: обыкновенную молекулу превращала в «сверкающую звезду», а личинки червя становились «прекрасными горошинами», напоминая сюжет любимой сказки. В 1949 г., после окончания института она приехала на работу в г. Александров, город своего детства. Проработав чуть больше года участковым, Надежда Николаевна была назначена главным врачом Александровской городской больницы и оставалась на этом посту почти 15 лет - с 1951 по 1965 год...Прошло много лет с того времени, когда Н.Н. Морозова впервые переступила порог больницы, но ее сотрудники и пациенты... с большим теплом вспоминали своего руководителя, коллегу, врача Надежду Николаевну как внимательного и неравнодушного руководителя, отмечая ее порядочность, принципиальность, ответственность... И в то же время ее удивительную женственность, искренность и одновременно достоинство... По их словам, Надежда Николаевна была спокойным и уравновешенным человеком, всегда неизменно вежлива, приветлива с коллегами и пациентами. Ее походка отличалась уверенностью, твердостью и в то же время неспешностью. При этом всех без исключения восхищала ее спокойная гордая осанка, как бы логическим и великолепным завершением которой была тугая русая коса, уложенная фигурным кольцом вокруг головы. Позже Надежда Николаевна все-таки рассталась со своей великолепной косой, сменив ее на модельную стрижку, о чем втайне сожалели ее коллеги...После ухода с должности Надежда Николаевна работала цеховым врачом, а затем почти до конца дней главврачом санатория-профилактория Александровского радиозавода. Умерла она от сердечного приступа в кардиологическом отделении своей больницы в возрасте 69 лет. К сожалению, человеку, проработавшему 45 лет в медицине и спасшему не одну сотню жизней, оказать своевременную квалифицированную помощь врачи не смогли. Похоронена Н.Н.Морозова вместе с родителями на александровском кладбище недалеко от братских могил павших во время Великой Отечественной войны.Жизнь ушедшего поколения была полна лишений и испытаний. Но эти трудности только закалили людей, помогли осуществить задуманное: приобрести профессию, посвятить жизнь любимому делу. Как и многие другие наши земляки, Надежда Николаевна на протяжении всей жизни оставалась верной своему врачебному призванию, малой родине и пациентам, которым она дарила Жизнь и вселяла Надежду».***Сердечно поздравляем всех медиков и прежде всего желаем им самим здоровья, позитива, благодарных пациентов, добра, тепла и понимания. И сохранения высоких профессиональных традиций, заложенных поколениями коллег-предшественников.