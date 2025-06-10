Теперь расследование передали на федеральный уровень.

По информации из источников КП-Владимир в правоохранительных органах, к задержанию Ремиги причастны столичные силовики, прибывшие во Владимирскую область рано утром 9 июня. Изначально дело вели местные УФСБ и СУ СК.Теперь расследование передали на федеральный уровень, что может быть связано с высоким положением Александра Ремиги в регионе и сообщениями о его возможном назначении на пост губернатора в другом субъекте РФ. Детали дела пока не разглашаются.Напомним, ранее мы писали, что