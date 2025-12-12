За 9 месяцев этого года Банк России выявил два нелегальных ломбарда и кредитный потребительский кооператив с признаками финансовой пирамиды. Все они попали в предупредительный список Банка

Московский ООО «Ломбард Успешный» через обособленное подразделение во Владимире предоставлял краткосрочные займы несмотря на то, что был исключён из государственного реестра ломбардов. ООО «Ломбард Мелисса» незаконно использовал в